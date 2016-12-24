القبض على احد مهربي الحشيش بنقطة امنية بلحج
السبت 24 ديسمبر 2016 07:16 مساءً
لحج " عدن الغد" خاص
لحج " عدن الغد" خاص
قال مصدر امني بلحج ان افراد النقطة الامنية بمنطقة الرباط التابعه للحزام الامني بقيادة القائد هدار الشوحطي تمكنت من القاء القبض على احد المهربين للحشيش اثناء محاولته ادخال كميات منها الى مدينة عدن قادما من صنعاء.
وأوضح المصدر الامني ان المدعوا (ع , ر, ع) عثر بحوزته على كمية من الحشيش حاول ادخالها الى مدينة عدن قادما من صنعاء إلا ان يقضه افراد الحزام الامني تمكنت من اكتشافه وإلقاء القبض علية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده
وبين المصدر ان محاولة ادخال كميات من الحشيش الى مدينة عدن يأتي ضمن مخططات ينفذها الانقلابيين لاستخدام كافة الوسائل والطرق لتنفيذ مخططاتهم في المدينه والتي باءات بالفشل .
وكشف المصدر الامني ان التحقيقات الاولية مع المتهم كشفت وجود شبكة تتبع مليشيات الحوثي والمخلوع تجري عمليات التعقب للقبض عليهم .
*من زاهي النفيلي
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