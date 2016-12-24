وزير التربية والتعليم د. لملس: سنصطف صفاً واحداً خلف فخامة الرئيس هادي حتى يوصلنا إلى بر الأمان

أكد وزير التربية ولتعليم د. عبد الله سالم لملس أننا نقف خلف فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي تجاه خارطة طريق كيري التي قدمها ولد الشيخ اسماعيل لأن هذه الخارطة تلتف على المرجعيات الثلاث.

وأردف معالي الوزير د. لملس أن فخامته متمسك بالمرجعيات الثلاث ويؤكد عليها وهي (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2016).. مشيرا إلى أنه لا ينبغي الذهاب وراء أي سراب آخر كخطة كيري التي تلتف بطريقة ملتوية على المرجعيات الثلاث.

وأضاف معاليه سنصطف طابورا خلف فخامته حتى تحاسب الشرذمة الانقلابية التي أهلكت الحرث والنسل .. مؤكدا أن الشعب يؤيد كل قرارات فخامة الرئيس ولن يقبل فخامته بأن تذهب دماء الشهداء هدرا.

ووصف معالي الوزير أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأنها سابقة دولية خطيرة ستعطي شرعية للمتمردين على الحكومة المعترف بها دولياً، وسيضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم. وستساوي بين الجلاد والضحية.

واختتم معالي الوزير د. لملس أن الضغوط التي تقودها أمريكا وبريطانيا بالإضافة الى روسيا للقبول بخطة ولد الشيخ لن تزيد فخامته إلا اصرارا للمضي بسفينة هذا الوطن إلى بر الأمان حيث لا حوثة ولا عفافشة يكدرون صفو حياته السياسية.

* من محمد حسين الدباء

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