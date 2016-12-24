أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإعلان عن استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، سيكون في وقت لاحق تأسيا بما أعلنته المملكة في الأعوام الماضية عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية.

وجاء حديث الجدعان رداً على سؤال يتعلق عن وضع اليمنيين والسوريين في رسوم الوافدين المزمع تطبيقه على مراحل في المملكة السعودية.

وقال إن التاريخ يشهد مراعاة السعودية جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية لـ(إخواننا وأشقائنا من الدول العربية والإسلامية).

المزيد في أخبار وتقارير مصادر : حميد الأحمر يكثف جهوده بحضرموت ويسعى لإفشال تسليم قطاعي 32 و 43 لبترومسيلة قالت مصادر نفطية موثوق بها بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت إن هناك ضغوطاً تمارس من قبل رجل الاعمال اليمني حميد الأحمر الذي يقيم في الخارج وهو من وزير التربية والتعليم د. لملس: سنصطف صفاً واحداً خلف فخامة الرئيس هادي حتى يوصلنا إلى بر الأمان أكد وزير التربية ولتعليم د. عبد الله سالم لملس أننا نقف خلف فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي تجاه خارطة طريق كيري التي قدمها ولد الشيخ اسماعيل لأن هذه الخارطة تلتف السعودية تستثني اليمنيين من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإعلان عن استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، سيكون في وقت لاحق تأسيا بما أعلنته المملكة في