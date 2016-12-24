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أخبار وتقارير

السعودية تستثني اليمنيين من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية

السبت 24 ديسمبر 2016 05:40 مساءً
عدن الغد/ متابعات:

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإعلان عن استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، سيكون في وقت لاحق تأسيا بما أعلنته المملكة في الأعوام الماضية عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية.

وجاء حديث الجدعان رداً على سؤال يتعلق عن وضع اليمنيين والسوريين في رسوم الوافدين المزمع تطبيقه على مراحل في المملكة السعودية.

وقال إن التاريخ يشهد مراعاة السعودية جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية لـ(إخواننا وأشقائنا من الدول العربية والإسلامية).


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السعودية تستثني اليمنيين من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإعلان عن استثناءات لعدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، سيكون في وقت لاحق تأسيا بما أعلنته المملكة في




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