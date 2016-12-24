كرد يدعو إلى فتح باب مشاركة اوسع لأبناء حوطة لحج وتبن في الوظائف الحكومية

دعا وكيل محافظة لحج هاني عبدالحميد كرد إلى فتح باب مشاركة اوسع لأبناء مناطق حوطة لحج والمناطق المجاورة لها في الادارة الحكومية للمحافظة مؤكدا ان لحج لن تمضي إلى الأمام إلا بمشاركة فاعلة من كافة أبناء المحافظة .

وقال "كرد" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان أبناء منطقة حوطة لحج وماجاورها ومناطق الصبيحة تعرضوا لحالة من التهميش في ما يخص الوظائف الحكومية بما فيها قوات الأمن والجيش والمناص الحكومية الأخرى .

وأكد "كرد" في تصريحه ان لحج لن تنهض إلا بتكاتف جميع أبنائها ومنح الجميع فرصة المشاركة في اقتسام الوظائف الحكومية .

وأضاف بالقول :" ندعو المحافظ والجميع الى استيعاب ابناء الحوطة وتبن في كل المؤسسات إلى الاستفادة من كل الخبرات الموجودة في لحج ونشكر كل الجهود التي تبذل من قبل المحافظ والنائب

ونطالب الرئيس بتشكيل لجنة تكون رديف للجنة التي شكلها المحافظ للنظر في امور المعتقلين من ابناء الحوطه وتبن وكذلك للنظر في مدى استيعاب ابناء الحوطة وتبن في السلك الحكومي والأمني والعسكري.

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