برعاية محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي دشن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الامير حملة قيد وتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد في مديريتي تبن والمضاربة وراس العارة بدعم وتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية ورئاسة مصلحة الاحوال المدينة والسجل المدني وتستمر عشرة ايام .

وخلال التدشين اكد وكيل وزارة الداخلية ان الهدف من هذه الحملة استهداف كل الاطفال الذين لم يتحصلوا على شهادات ميلاد نتيجة للأوضاع الامنية التي شهدتها محافظة لحج وتلتها الحرب ما نتج عنه ألاف الاطفال من دون شهادات ميلاد .

منوها ان الحملة ستستمر حتى يتم منح جميع الاطفال شهادات الميلاد واليوم دشنا هذه الحملة في منطقة الخداد بمديرية تبن ولدينا فريق من مكتب مصلحة الاحوال والسجل المدني بالمحافظة بالنزول الى مختلف المناطق والقرى ضمانا للوصول لكل الاطفال في الاماكن المستهدفة .

حضر التدشين مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الاخ محسن عبد الجليل ردمان و الاخ فيصل الشريف مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة لحج ومدير مكتب رئيس المصلحة محمد عبيد

المزيد في أخبار وتقارير بدعم وتمويل اليونيسف حملة في تبن بلحج لقيد وتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد برعاية محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي دشن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الامير حملة قيد وتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد في مديريتي تبن شارك بالمؤتمر الدولي الأول عن التاريخ والمؤرخين الحضارم.. زيارة ناجحة لوفد جامعة عدن إلى حضرموت عاد وفد جامعة عدن يوم الجمعة الى عدن قادما من حضرموت بعد ان شارك على مدى يومين بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الاول "التاريخ والمؤرخون الحضارمة الفترة من وصول 23 جثة إلى أبين ولحج وعدن من جبهة البقع بصعدة خلال يومين قالت مصادر محلية ان 23 جثة لشهداء سقطوا بجبهة البقع بصعدة وصلت خلال يومين . وقالت المصادر لعدن الغد ان الشهداء الذين سقطوا توزعوا على محافظات لحج وأبين وعدن . واوصلت