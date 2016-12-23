بدعم وتمويل اليونيسف حملة في تبن بلحج لقيد وتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد
تبن " عدن الغد " خاص
برعاية محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي دشن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الامير حملة قيد وتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد في مديريتي تبن والمضاربة وراس العارة بدعم وتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف وبالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية ورئاسة مصلحة الاحوال المدينة والسجل المدني وتستمر عشرة ايام .
وخلال التدشين اكد وكيل وزارة الداخلية ان الهدف من هذه الحملة استهداف كل الاطفال الذين لم يتحصلوا على شهادات ميلاد نتيجة للأوضاع الامنية التي شهدتها محافظة لحج وتلتها الحرب ما نتج عنه ألاف الاطفال من دون شهادات ميلاد .
منوها ان الحملة ستستمر حتى يتم منح جميع الاطفال شهادات الميلاد واليوم دشنا هذه الحملة في منطقة الخداد بمديرية تبن ولدينا فريق من مكتب مصلحة الاحوال والسجل المدني بالمحافظة بالنزول الى مختلف المناطق والقرى ضمانا للوصول لكل الاطفال في الاماكن المستهدفة .
حضر التدشين مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الاخ محسن عبد الجليل ردمان و الاخ فيصل الشريف مدير فرع مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة لحج ومدير مكتب رئيس المصلحة محمد عبيد
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