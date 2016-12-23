شارك بالمؤتمر الدولي الأول عن التاريخ والمؤرخين الحضارم.. زيارة ناجحة لوفد جامعة عدن إلى حضرموت

عاد وفد جامعة عدن يوم الجمعة الى عدن قادما من حضرموت بعد ان شارك على مدى يومين بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الاول "التاريخ والمؤرخون الحضارمة الفترة من القرن السادس الى القرن التاسع الهجري" الذي نظمه مركز حضرموت للدراسات التاريخية وذلك بحضور رسمي ونخبوي كبير وفي مقدمتهم رئيس جامعة حضرموت ومسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة ومدير عام مكتب الثقافة وعدد من كبار رجال الاعلام والفكر والتاريخ.

وقد القت الدكتورة/هدى علي علوي الحريري مديرة مركز المرأة بجامعة عدن كلمة وفد جامعة عدن في الحفل الخطابي والتكريمي بالمؤتمر عبرت خلالها عن اعتزاز الوفد وتقديره بهذه المشاركة.

وأعربت في كلمتها عن الشكر لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وتنوع البرامج ودقة التنظيم للمؤتمر.

وقد شارك وفد جامعة عدن ب6 اوراق عمل علمية، كما ادار اساتذة جامعة عدن مختلف الجلسات والمناقشات العلمية.

وفي ختام المؤتمر توجت الفعالية بحفل خطابي وتكريمي للمشاركين ووزعت فيه اصدارات مركز حضرموت، كما عرضت افلام وثائقية عن انجازات المركز ونتائج المسابقات الثقافية والفنية.

وعلى هامش المؤتمر دعا رئيس جامعة حضرموت اعضاء وفد جامعة عدن لزيارة مبنى الجامعة ولقاء اعضاء مجلس الجامعة والتعرف على مراحل عملها ومنجزاتها وذلك في جو اكاديمي حميم .. وجرى تبادل الخبرات والتشاور حول جملة من المسائل المشاركة ، كما تم بحث فرص التعاون والشراكة بين الجامعتين بعد ان قدم رئيس وفد جامعة عدن د. محمد بن هاوي باوزير الدعوة من قبل رئيس جامعة عدن لرئيس جامعة حضرموت لزيارة الجامعة خلال الفترة القريبة،

و اكد د. محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت على ضرورة تطوير اوجه التعاون بين مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن ومركز النوع الاجتماعي في جامعة حضرموت ووجه مديرة مركز حضرموت الى تفعيل العمل بمذكرة التعاون بين المركزين.

الى ذلك تقدمت د. هدى علي علوي مديرة مركز المرأة في جامعة عدن باليات لتسهيل العمل المشترك ولتعزيز فرص التكامل دعما لمركز المرأة في جامعة حضرموت بتقديم 3 منح دراسية في برنامج ماجستير الدراسات النسويه..وكذا ارسال عدد من الاكاديميات من مركز عدن لتقديم محاضرات نوعية في مساقات النوع الاجتماعي في مركز المرأة في جامعة..كما سيجري توجيه البحوث للاهتمام والبحث في قضايا المرأة في محافظة حضرموت.

يشار أن وفد جامعة المشارك بفعاليات المؤتمر يضم كل من د. محمد بن هاوي باوزير رئيس قسم التاريخ كلية الاداب ، د. عمشوش مدير مركز الترجمة ، د. هدى علي علوي مديرة مركز المرأة ،د. اسماء ريمي استاذة التاريخ ورئيس قسم الدراسات العليا في المركز ، د. علي صالح الخلاقي استاذ التاريخ بكلية الاوربية لبعوس ، د. محمود السالمي نائب عميد كلية التربية لبعوس ود. علي عبدالرب السلفي استاذ اللغة العربية بكلية الاداب ود. طه حسين استاذ التاريخ بكلية الاداب ود. عاشور فييح استاذ التاريخ بكلية الاداب ود. احمد باطايع استاذ الاثار بكلية الاداب.

* من عبدالرحمن باهارون

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