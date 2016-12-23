وصول 23 جثة إلى أبين ولحج وعدن من جبهة البقع بصعدة خلال يومين

مقالات الرأي

فيصل مليكان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017م والتحدي الاكبر الموازنة العامة للدولة هي الخطة السنوية لسنة مالية قادمة تبدا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام ويصدر بها

نبيل عبدالله العوذلي علي محسن و عدن القصة والعظة! بغض النظر عن حقيقة زيارته كان المفترض ان تكون زيارة نائب الرئيس الى عدن زيارة طبيعية هذا ما كنا نتمناه

حسن يافعي وسطيتنا ... هويتنا كنا، قبل الوحدة لا نعرف للغلو والتشدد الديني محلاً. كانت أبواب مساجدنا مشرعة، طوال الأربعة والعشرين ساعة،

مصطفى المنصوري من يبتلع الآخر أولاً.. هادي أم الحراك ! المستغرب أن كثير من الأمور تسير إلى ما لا نريده ، و تصب في مسالك خارج قناعاتنا وتطلعاتنا ، بل تتساقط تباعا

د. مروان هائل عبدالمولى دور المواشي في التاريخ الجنوبي جميع الناس يتوجهون إلى عدن ففيها آمال النجاح أو حتى مجرد البقاء , هكذا كان حال العاصمة الجنوبية

حسن العجيلي في غفلة من التاريخ عاصمة ثورة اكتوبر الحوطةتعود الى احصان سلاطينها بسلام ظاهرة للاسف تتكرر معالمها يوميا في ساحتنا الجنوبية وفي عواصم المحافظات الست ظاهرة لم نالفها كشعب جنوبي حر

اكرم العزبي حكومتنا استقبال فقط..! إن المتأمل للحلول السياسية والمبادرات الأممية والدولية التي تم طرحها على طاولات النقاش بشأن الأزمة

صالح شائف الوقت يمر .. ولن يرحم المنتظرون لحدوث المعجزة ! ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث

منصور صالح كل الطرق تؤدي إلى اليمن الشمالي! لن تترك عدن تنعم بتحريرها ، ولن يتاح لها - مهما حاولت - ان تستعيد أنفاسها ،وستظل هذه المدينة رغم جنوحها للسلم