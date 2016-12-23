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وصول 23 جثة إلى أبين ولحج وعدن من جبهة البقع بصعدة خلال يومين

الجمعة 23 ديسمبر 2016 01:49 مساءً
البقع (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر محلية ان 23 جثة لشهداء سقطوا بجبهة البقع بصعدة وصلت خلال يومين .

وقالت المصادر لعدن الغد ان الشهداء الذين سقطوا توزعوا على محافظات لحج وأبين وعدن .

واوصلت سيارات اسعاف جثث الشهداء إلى ذويهم كلا بمنطقته .

وتدور مواجهات عنيفة منذ أسابيع بجبهة البقع حيث تحاول قوات من المقاومة الجنوبية التقدم في هذه المناطق .

 

 


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وصول 23 جثة إلى أبين ولحج وعدن من جبهة البقع بصعدة خلال يومين
قالت مصادر محلية ان 23 جثة لشهداء سقطوا بجبهة البقع بصعدة وصلت خلال يومين . وقالت المصادر لعدن الغد ان الشهداء الذين سقطوا توزعوا على محافظات لحج وأبين وعدن . واوصلت




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