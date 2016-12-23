وصول 23 جثة إلى أبين ولحج وعدن من جبهة البقع بصعدة خلال يومين

الموازنة العامة للدولة هي الخطة السنوية لسنة مالية قادمة تبدا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام ويصدر بها
بغض النظر عن حقيقة زيارته كان المفترض ان تكون زيارة نائب الرئيس الى عدن زيارة طبيعية هذا ما كنا نتمناه
كنا، قبل الوحدة لا نعرف للغلو والتشدد الديني محلاً. كانت أبواب مساجدنا مشرعة، طوال الأربعة والعشرين ساعة،
المستغرب أن كثير من الأمور تسير إلى ما لا نريده ، و تصب في مسالك خارج قناعاتنا وتطلعاتنا ، بل تتساقط تباعا
جميع الناس يتوجهون إلى عدن ففيها آمال النجاح أو حتى مجرد البقاء , هكذا كان حال العاصمة الجنوبية
ظاهرة للاسف تتكرر معالمها يوميا في ساحتنا الجنوبية وفي عواصم المحافظات الست ظاهرة لم نالفها كشعب جنوبي حر
إن المتأمل للحلول السياسية والمبادرات الأممية والدولية التي تم طرحها على طاولات النقاش بشأن الأزمة
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث
لن تترك عدن تنعم بتحريرها ، ولن يتاح لها - مهما حاولت - ان تستعيد أنفاسها ،وستظل هذه المدينة رغم جنوحها للسلم
أسفاً لا يليق بماء عيناك يا امي يا ام الشهيد, اسفاً لا املك له عذر يليق بفداحة خسارتك, اسفاً مهزوم من رأسه الى
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