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العربية: السعودية تعتزم زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجيا من العام المقبل

الجمعة 23 ديسمبر 2016 01:13 مساءً
وكالات

قالت قناة العربية إن الحكومة السعودية تعتزم زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهرياً خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال فى عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا فى عام 2020 ضمن برنامج " المقابل المادى".

 كما ذكرت قناة العربية أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة فى السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتى تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وقالت إنه فى عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية فى كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفى 2019، ستتم زيادة المقابل المالى للعمالة الوافدة فى القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفى القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

 وفى عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.


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