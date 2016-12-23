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قناة الجزيرة : مقاومة تعز تستخدم البسباس الحار لطرد الحوثيين وقوات صالح من المدينة

الجمعة 23 ديسمبر 2016 12:37 مساءً
تعز(عدن الغد) خاص:

قالت قناة الجزيرة القطرية في تغطية لها للحرب في مدينة تعز ان قوات المقاومة الشعبية استخدمت الفلفل الحار أو مايعرف بالبسباس لاخراج قوات موالية للحوثيين وصالح من المدينة .

وفي تغطية مباشرة لقناة الجزيرة مباشر قال الإعلامي الذي ظهر مغطيا لاشتباكات مسلحة وسط المدينة ان المقاومة استخدمت مادة الفلفل الحار لاخراج الحوثيين من احد المباني عبر احراق  كميات من الفلفل أو مايعرف شعبيا بالبسباس .

واثار هذا المقطع تندر كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعية .


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قناة الجزيرة : مقاومة تعز تستخدم البسباس الحار لطرد الحوثيين وقوات صالح من المدينة
قالت قناة الجزيرة القطرية في تغطية لها للحرب في مدينة تعز ان قوات المقاومة الشعبية استخدمت الفلفل الحار أو مايعرف بالبسباس لاخراج قوات موالية للحوثيين وصالح من




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