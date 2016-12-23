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مقتل 30 حوثياً قرب الحدود السعودية - اليمنية

عناصر من القوات السعودية (أرشيفية)
الجمعة 23 ديسمبر 2016 09:24 صباحاً
/ عدن الغد / العربية /

نفذت القوات السعودية المشتركة عمليات عسكرية ليلية قبالة منطقتي جازان ونجران، بعد أن رصدت التقنيات المعلوماتية والاستطلاعية تحركات للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع علي صالح نحو الحدود السعودية.

 

وأفاد مراسل "العربية" أن مدفعيات القوات السعودية، بمساندة مروحيات الأباتشي، استهدفت مركبات عسكرية تابعة للحوثيين وخنادق تحصنت فيها عناصر الميليشيات قبالة محافظة الطوال الحدودية، التي تعرضت في ساعات متأخرة من الليل لقذائف أطلقتها الميليشيات.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية أخرى قبالة جبل المخروق في منطقة نجران والتي تعاملت معها المدفعيات السعودية بغطاء من طيران التحالف.

 

وأسفرت هاتان العمليتان العسكريتان عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من الحوثيين وحرس المخلوع صالح، بالإضافة لتدمير مركبات عسكرية كانت تقلهم باتجاه الحدود السعودية.


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