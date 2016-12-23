البنتاغون: مقتل 28 من القاعدة في ضربات باليمن

ووقعت الغارات الجوية بين 23 سبتمبر و13 ديسمبر، وفق ما أوضحت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية، جوش جاك، في بيان يفصل تواريخ ومواقع الغارات إن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب تنظيم إرهابي له تاريخ من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، فيما لم يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين قتلوا.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين منذ أكثر من 20 شهرا أوقع أكثر من 7 آلاف قتيل ونحو 37 ألف جريح، استفادت منه التنظيمات المتشددة في أنحاء اليمن.