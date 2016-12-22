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مصدر حكومي : الرئيس هادي منح الزبيدي وشايع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن

صورة من اللقاء الذي جمع هادي وشايع والزبيدي يوم الخميس بمعاشيق -عدن الغد
الخميس 22 ديسمبر 2016 10:56 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما في ذلك منع أي تشكيلات مسلحة خارج إطار قوات الأمن والجيش بعدن .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان هادي التقى كلا من محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شايع موضحة ان هادي ابلغ الرجلين بأنه حان الوقت للتحرك الجاد لتوحيد كافة الاجهزة الأمنية وتفعيل اقسام الشرط ورفدها بالكفاءات الأمنية .

واوضحت المصادر ان شايع والزبيدي ابلغا هادي ببعض الإشكاليات التي واجهت عمل السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية بما في ذلك ذلك ازداوجية عمل بعض الاجهزة الأمنية موضحة بان هادي ابلغهما بان لهما الصلاحيات المطلقة لتوحيد عمل الاجهزة الأمنية .


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