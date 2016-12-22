لقاء تشاوري للحزب " الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "بالقاهرة

عقد مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني برئاسة اميني عام الحزبين الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف و الاستاذ عبدالله نعمان لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية التي تمر بها بلادنا في هذة المرحلة العصيبة من تاريخها المعاصر

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الأساسية في المقدمة منها

- آفاق الحل السياسي في اليمن

- أوجه التنسيق والعمل المشترك

- دور الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية وأهمية استعادة العمل المشترك على قاعدة التوافق والشراكة

- إدانة كافة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة في عدن وباقي المدن اليمنية وضرورة إجراء تحقيق شفاف لمعرفة ملابسات هذة الحوادث المتكررة في المدن المحررة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

وأكد المجتمعون على أهمية استعادة الدور الفاعل للأحزاب السياسية اليمنية على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية للأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني والمرأة والشباب وقوى الحراك الجنوبي المستندة إلى المشروعية السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والمرجعيات الوطنية وفي المقدمة منها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة

وأكد الاجتماع على أهمية التواصل والتنسيق مع مختلف الأحزاب السياسية اليمنية والقوى الفاعلة في المجتمع من أجل تفعيل العمل المشترك والتنسيق الفاعل مع أجهزة السلطة الشرعية على قاعدة دعم الشرعية اليمنية والتوافق السياسي حول مختلف القضايا وفقا للمراجعيات المتوافق بشأنها والتي أنتجت سلطة مابعد الثورة الشبابية الشعبية في فبراير 2011م

وخرج اللقاء بتوافق تام حول مختلف القضايا محل النقاش وتم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات اللاحقة خلال الأسبوع القادم لاستكمال المشاورات من أجل الخروج برؤية موحدة حول كافة القضايا المتفق بشأنها.

حضر اللقاء :

من جانب الحزب الاشتراكي :

د محمد المخلافي نائب الأمين العام للحزب

أ علي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب

مهندس توفيق الشرجبي عضو اللجنة المركزية

من جانب التنظيم الوحدوي الناصري :

أ رنا احمد غانم الأمين العام المساعد للعلاقات الخارجية

أ محمد الصبري عضو اللجنة المركزية

مهندس نبيل عبدالحفيظ عضو اللجنة المركزية .

القاهرة

بتاريخ 21 ديسمبر 2016م ""

المزيد في أخبار وتقارير مصدر حكومي : الرئيس هادي منح الزبيدي وشايع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن قالت مصادر رئاسية بقصر معاشيق ان الرئيس عبدربه منصور هادي منح كلا من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير الأمن شلال علي شائع صلاحيات مطلقة لتثبيت الأمن في عدن بما لقاء تشاوري للحزب " الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري "بالقاهرة عقد مساء الأربعاء 21 ديسمبر 2016 في العاصمة المصرية القاهرة لقاء تشاوري بين التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني برئاسة اميني عام الحزبين الدكتور توجهات لخصخصة شركتي النفط والمصافي بعدن اوضح رئيس المكتب التنفيذي لنقابات عمال وموظفي شركة النفط ان عدم تمكن شركة النفط وحتى يومنا هذا من استعادة كافة مديونياتها المتعثرة لدى بعض الجهات الحكومية والتي