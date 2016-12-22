وزير الشباب والرياضة البكري ينعي المناضل فضل الداعري
الخميس 22 ديسمبر 2016 02:38 مساءً
عدن الغد/ خاص:
عدن الغد/ خاص:
نعى وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، الفقيد المناضل فضل عبدالكريم الداعري.
وكتب البكري في منشور له على(الفيس بوك) "بغياب شمس اليوم رحل معها ضياء من قبس الثورة والنضال المشع بحب الوطن والإخلاص الشخصية الوطنية الفذة، الفقيد فضل عبدالكريم الداعري، صاحب مسيرة النضال السبتمبرية والاكتوبرية الذي لا يشق له غبار ولا يختلف على وطنيته وتواضعه وشجاعته اثنين، العزاء لكل الوطن ونعزي أولاد الفقيد وكافة قبيلة الداعري داخل الوطن وخارجه.. انا لله وانا اليه لراجعون".
نايف البكري
وزير الشباب والرياضة
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها