القوات السعودية تصد هجوم شنته القوات الحوثية وصالح -فجر اليوم- على مدينة نجران

تمكنت القوات السعودية المشتركة، فجر اليوم –الخميس- من صد هجوم شنته الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح قبالة مركز سقام في منطقة نجران الحدودية.

وقالت مصادر إعلامية أن عملية التصدي للهجوم استمرت قرابة الثلاث ساعات عندما رصدت الأجهزة المعلوماتية والرقابية السعودية عناصر من المليشيات تابعة للحوثيين والمخلوع صالح يحاولون تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، فيما بدأت مدفعيات ومروحيات الأباتشي السعودية باستهدافهم بمساندة طيران التحالف الذي كان يقوم بقصف صفوف ومركبات المليشيات من الخلف.

وأفادت المصادر ذاتها بمقتل العشرات من عناصر المليشيات في هذه المواجهة، من بينهم قيادي وإصابة آخر، وتدمير منصات قذائف وموقعاً لتخزين الذخائر والأسلحة.