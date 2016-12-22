لأول مرة قيادات في حزب الإصلاح تلتقي بالرئيس السابق علي ناصر محمد بالعاصمة المصرية

قالت مصادر يمنية مطلعة أن قيادات بارزة في حزب الإصلاح التقت صباح أمس – الأربعاء- بالرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد لمناقشة عدد من القضايا.

وذكرت المصادر ذاتها، إن اللقاء الذي حضره رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن، النائب البرلماني، انصاف مايو، والنائب علي عشال أحد القيادات الشابة في تجمع اليمني للإصلاح، ناقش القضايا المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الجنوب حاضراً ومستقبلاً.

وأكد اللقاء على ضرورة بلورة اصطفاف جنوبي لمواجهة التحديات والمخاطر، يقوم على أساس شراكة الجميع على قاعدة جنوب يتسع لجميع أبنائه بدون إقصاء أو إلغاء لأي طرف أو مكون سياسي، مشدداً على أهمية الحوار بين الفرقاء والمكونات السياسية والمجتمعية في الجنوب، وجمع الكلمة ووحدة الصف الجنوبي.

ودعا اللقاء الذي انعقد في القاهرة ووصفته المصادر باللقاء الودي، إلى التعاون والتكامل بين الجهود والأدوار لما فيه خدمة القضايا المصيرية وفي مقدمتها قضية الجنوب. ودعا المشاركون في اللقاء إلى مواصلة العمل الجاد والتقاء جميع الأطراف وتشكيل موقف داعم ومساند للقضية الجنوبية في ظل التحديات والأوضاع الراهنة.