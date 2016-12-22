MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 22 ديسمبر 2016 05:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير صحيفة عربية.. تكشف أن الصحفي العبسي عاد للتنفس مرة أخرى بعد اعلان وفاته، والحكومة تطالب بتشريح جثته في عدن
أخبار وتقارير

صحيفة عربية.. تكشف أن الصحفي العبسي عاد للتنفس مرة أخرى بعد اعلان وفاته، والحكومة تطالب بتشريح جثته في عدن

الصحفي محمد عبده العبسي
الخميس 22 ديسمبر 2016 01:48 مساءً
عدن الغد/ متابعات:

يلف الغموض وفاة الصحافي اليمني، محمد عبده العبسي، الأربعاء، الناتجة عن تعرضه لـ"سكتة قلبية"، كما جرى الإعلان عن ذلك، إلا أن جهات في الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- شككت في سبب الوفاة هذه، وطالبت بلجنة تحقيق دولية.

الشكوك المثارة حول أسباب وفاة الصحافي الاستقصائي المقيم في صنعاء دفعت أسرته لتأجيل دفنه، المقرر مساء الأربعاء، والمطالبة بإخضاعه للتشريح؛ لكشف ملابسات وفاته المفاجئة.

طلب أسرة "العبسي" جاء بعد ورود أنباء عن احتمال اغتياله بمادة "سامة"، لاسيما أن أحد أقاربه الذي كان يرافقه، مساء الثلاثاء، يرقد في إحدى المستشفيات بصنعاء.

ويسود الاعتقاد في الوسط الصحفي أنه تعرض لتسمم إما "غذائي" أو "كيماوي"، إلى جانب السبب الثالث المعلن "أزمة قلبية"، بعد مطالبة نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات المعنية بفتح تحقيق في وفاة العبسي.

مصدر مقرب جدا من الصحافي العبسي كشف عن الساعات الأخيرة لتحركات الرجل التي سبقت حادثة وفاته، منذ مساء الثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء، التي أعلن عن مفارقته للحياة إثر "أزمة قلبية".

وقال المصدر -الذي اشترط عدم كشف هويته- لـ"عربي21"، إن العبسي شوهد، مساء الثلاثاء، مع شخصين، أحدهما" قريبه الذي يرقد في إحدى مستشفيات صنعاء"، والآخر" غير معروف" كان معهما في السيارة، وأين هو الآن؟.

وأضاف أنه في تمام الساعة 9 صباحا كان الصحافي العبسي في منزله، وبحالة طبيعية، يتبادل الحديث مع أهله، إلا أنه بدأ في الساعة (10:30) من صباح الأربعاء بتعاطي القات، وفجأة أحس بألم في معدته، ليرتمي عقب ذلك إلى الأرض، بعد 5 دقائق من إحساسه بالألم.

وحسب المصدر المقرب من العبسي، فإنه نقل بعد ذلك إلى غرفة الإنعاش في مستشفى بشارع تونس بصنعاء، لكن الأطباء أخبروا أسرته بأنه "فارق الحياة".

ولفت المصدر إلى أن عائلته عادت بجثمانه إلى منزله، بعد إخبارهم بوفاته، لكنه استدرك قائلا: في الساعة الثانية عشرة ونصف تقريبا (ظهر الأربعاء) عاد الرجل للتنفس لعدة ثوان، ليتم نقله مجددا إلى مستشفى القاهرة القريب من مقر جامعة صنعاء.

ووفقا للمصدر، "عندما وصلوا به إلى المستشفى، أخبرهم الأطباء بأنه" توفي".

ويرقد جثمان الصحافي الاستقصائي، المعروف بنشاطه في كشف ملفات الفساد المالي والإداري في قطاعات الدولة، خصوصا قطاع النفط، في مستشفى الكويت، حيث سيخضع الخميس للتشريح، بناء على طلب أسرته، لكشف أسباب وفاته.

ويعد الصحافي العبسي من أبرز الوجوه الصحافية باليمن، حيث مثل مصدرا مهما للمعلومات التي تستند عليها وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا الفساد التي كان يتناولها عبر تحقيقات مدعمة بالوثائق، حيث كان آخر أعماله تحقيقا عن الفساد في قطاع النفط.

وكان آخر الأعمال الاستقصائية التي كان يشتغل عليها الصحافي العبسي ملف "الشركات النفطية المحتكرة لاستيراد النفط"، وهي تابعة لجماعة الحوثيين.

والمعلومات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "ثلاث شركات نفطية" تابعة لقيادات حوثية تحتكر استيراد النفط، سربها الصحافي محمد العبسي؛ بسبب خشيته من تداعيات نشرها على صفحته بـ"فيسبوك" على أمنه الشخصي.

وتشير المعلومات التي سربها العبسي قبل وفاته إلى أن الشركة الأولى والأكبر يملكها "محمد عبد السلام"، الناطق الرسمي لجماعة الحوثي، وتحمل اسم شركة "يمن لايف " يديرها شقيق عبدالسلام.

أما الشركة الثانية، فهي تابعة لتاجر سلاح يدعى "دغسان محمد دغسان"، وهو من أبناء محافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين)، واسم الشركة "اويل برايمر"، بينما تحمل الشركة الثالثة اسم "الذهب الأسود"، ويملكها "علي قرشة"، وكان عضوا في لجنة الوساطة في الجولة الخامسة من حرب صعدة مع القوات الحكومية.

وتقول المعلومات التي تداولها الناشطون بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي إن هذه الشركات الحوثية الثلاث هي المحتكرة لاستيراد النفط لليمن، وتبيعه بأسعار مرتفعة، مع أنه لا حجر على استيراد المشتقات النفطية.

وتضيف أنه تم إنشاء شركة في "دبي" ما زال العبسي يبحث عن اسمها والشخصيات التي تديرها، كواجهة تقوم بشراء النفط باسمها صوريا، أو من فروعها؛ للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم عبر "الحصول على تراخيص من قبل التحالف".

وترجح التفاصيل المسربة بأن ارتفاع الدولار إلى 300 ريال يمني في فتره وجيزة يعود "لسحب العملة الصعبة من السوق وتحويلها للمتاجرة في استيراد النفط من الخارج". الأمر الذي شكل طبقة تجارية جديدة من الحوثيين في وقت قياسي.

كما فسرت أسباب إفشال "محمد عبدالسلام"، كبير المفاوضين الحوثيين، لأي حلول طرحت في مفاوضات السلام بأنهم يفضلون إبقاء الوضع الحالي كما هو عليه الآن، حتى يتمكنوا من تكوين ثروة تمكنهم من البقاء اقتصاديا.

ولم يتسن لـ"عربي21" التواصل مع المسؤولين في جماعة الحوثيين بشأن المعلومات المتداولة حول هذا الملف.

النقابة تطالب بلجنة دولية

من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، بفتح تحقيق في وفاة العبسي، والكشف عن ملابساتها.

وفي بيان مقتضب نشره "نبيل الأسيدي" عضو النقابة، شدد على أن تكون الجهة التي تقوم بتشريح جثة الصحافي محمد العبسي لجنة دولية من الصليب الأحمر.

الحكومة تدعو لنقل جثمانه إلى عدن

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الإعلام اليمني التابعة للحكومة الشرعية، الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى نقل جثة "العبسي" إلى مدينة عدن (جنوبا) لتشريح جثته، بعد شكوك حول اغتياله بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة "سبأ" الحكومية، إن الصحفي العبسي -الذي كان يعمل في واحدة من مؤسسات الوزارة قبيل الانقلاب- كان يعمل على تحقيقات استقصائية في أيامه الأخيرة تتناول قضايا خطيرة ووثائق تدين الانقلابيين -حسب وصفها- خاصة تلك التي تتعلق بالنفط والسلاح".

وأكد البيان أن من ضمن التحقيقات الاستقصائية التي نشرها العبسي في مدونته مؤخرا أمورا تتعلق بالسوق السوداء للنفط والغذاء، وتكشف أن إجراءات الانقلابيين، أي الحوثيين وصالح، هي التي تقف وراء حصار اليمنيين في الداخل. معلنة تمسكها بأن يحظى حادث وفاة "العبسي" الغامض والمفاجئ بتحقيق عادل ومنصف، وبعيدا عن مكان حدوث الوفاة وضغوط النافذين في سلطات الانقلاب.


المزيد في أخبار وتقارير
الإعلامي وضاح الوهيبي لـ(عدن الغد) : دول التحالف أنفقت الكثير من المال لتشكيل قوة خارج العاصمة عدن
قال الإعلامي والمتحدث الميداني في جبهة كرش وضاح الوهيبي أن دول التحالف العربي أنفقت الكثير من المال لتشكيل قوة ومنها أحزمة أمنية محيطة بالعاصمة عدن بعد التحرير
وصول قافلة مساعدات طبية وسيارات إسعاف إلى عدن مقدمة من دولة الكويت الشقيق
استقبل الشيخ عبدالعزيز المفلحي مستشار رئيس الجمهورية برفقة مندوب اللجنة الصحية الكويتية الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي  في العاصمة عدن  قافلة
لقاء تشاوري بين الاشتراكي والناصري في مصر يناقش مستجدات الاوضاع الراهنة
عقد الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، مساء امس –الأربعاء- لقاءاً تشاورياً في العاصمة المصرية القاهرة. وناقش اللقاء الذي عقد برئاسة اميني عام


تعليقات القراء
236329
[1] رحمك الله يا شهيد الحقيقة
الخميس 22 ديسمبر 2016
جنوبي | الجنوب
من اشجع الصحفيين اليمنيين واصدقهم، صحفي حقيقي بكل ما تحمله اللكلمة في زمن اصبحت فيه الصحافة مناكفات سياسية وبيع كلام. أسال الله ان يتقبلك مع الشهداء.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
محافظ حضرموت يحذر من"مؤامرة"على عدن وقيادتها ويدعو لوحدة جنوبية
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور محور ابين
عاجل : اندلاع اشتباكات بين جنود من الحزام الأمني بزنجبار
نقابة القطاع ( 51 ) ترفض تشكيل لجان خارج إطار شركة بترومسيلة لتشغيل قطاعات النفط في حضرموت
مصدر عسكري بشبـوة يكشـف سـر تأخيـر صرف مرتبـات محـور عتـق والألوية التابعة له
مقالات الرأي
  إن المتأمل للحلول السياسية والمبادرات الأممية والدولية التي تم طرحها على طاولات النقاش بشأن الأزمة
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث
لن تترك عدن تنعم بتحريرها ، ولن يتاح لها - مهما حاولت - ان تستعيد أنفاسها ،وستظل هذه المدينة رغم جنوحها للسلم
أسفاً لا يليق بماء عيناك يا امي يا ام الشهيد, اسفاً لا املك له عذر يليق بفداحة خسارتك, اسفاً مهزوم من رأسه الى
سمعت الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، رحمه الله يقول، ذات لقاء متلفز، إن المهتم بالشأن السياسي الذي لا يضع
  بالنسبة لحسابات إيران الاستراتيجية بدا اليمن مهماً، بل شديد الأهمية. مطلع يناير ٢٠١٥، بعد احتلال
  قرأت مقاﻻ يستصرخ فيه صاحبه النخوة العربية لإنقاذ مصفاة عدن من أحمد العيسي ، ويقول : بأن العيسي دمر مصفاة
لا يمكن أن يمارس الناس حياتهم الطبيعية في عدن – وفي أي مكان في العالم- باطمئنان ورويّـة خالصة إلا بوجود
خلال  الاسبوعين الماضيين التقى السيد عبدالرحمن الجفري وجماعة من الصف القيادي من حزب رابطة الجنوب العربي
لم يعد اجتماع  تصحيح مسار مؤتمر حضرموت الجامع مجرد حدثا عابرا بكل  يكتسب بعدا عميقا  وله مدلولا خاصا
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهنئة بزواج الشاب محمد عبده أمين
سالم في بيت الجعدني
وفيات
البقاء لله
صبرا آل المحرابي

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2016