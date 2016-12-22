ضباط من وزارة الداخلية أُحيلوا للتقاعد قسراً يطالبون تنفيذ قرار الرئيس هادي رقم (14) لعام 2014م

قال ضباط في إفادة لـ"عدن الغد" إنهم يطالبون بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (14 ) الذي يفضي الى اعادتهم من التقاعد للتسوية ومنح الاستراتيجية الخاصة بهم ، مضيفين أنهم بعد استلام مبلغ وقدره مائة الف ريال تنفيدا للقرار توقفت الإجراءات وظل القرار حبيس الإدراج .

وأضاف العقيد ناجي علي محمد وهو من الذين أُحيلوا للتقاعد قسراً بالقول :"نحن نعرف كقانونيين أن أي قرار يصدر يلغي القرار الذي قبله، ونحن بموجب الالتزام بالقرار الجديد الذي قضى بإلغاء قرار إحالتنا للتقاعد والعمل بالقرار الجديد رقم (14) لعام 2014م".بشان تسوية المتقاعدين ومنحهم الاستراتيجية الخاصة بهم".

ووجه العقيد ناجي نداء إلى مسئول شؤون الضباط بوزارة الداخلية قائلا :"على مسؤول شؤن الضباط بوزارة الداخلية العمل بموجب قرار رئيس الجمهورية الجديد المذكور اعلاه لان القانون الجديد يلغي القانون الذي قبله حيث اشار القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالعمل بهذا القرار من حين صدوره وينشر بالجريدة الرسمية والان مضى على صدور القرار عامين كاملين ولم يرى النور ولازال حبيس الادراج".

وناشد المتقاعدين الاخ/الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة التوجيه بتنفيذ قراراته التي اصدرها بموجب توجيهات لجنة معالجة قضايا الموظفين المدنيين والعسكرين بالمحافظات الجنوبية بموجب القرار رقم 2 لعام 2013م ، مضيفين بالقول :"لقد تعبنا من المتابعة ولم نلقى اذان صاغية لمطالبنا هذه مطالبين من رئيس لجنة صرف المرتبات التفهم لقضيتنا وضمنا الى كشف المرتبات".

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