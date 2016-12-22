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أخبار وتقارير

ضباط من وزارة الداخلية أُحيلوا للتقاعد قسراً يطالبون تنفيذ قرار الرئيس هادي رقم (14) لعام 2014م

الخميس 22 ديسمبر 2016 01:47 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال ضباط في إفادة لـ"عدن الغد" إنهم يطالبون بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (14 ) الذي يفضي الى اعادتهم من التقاعد للتسوية ومنح الاستراتيجية الخاصة بهم ، مضيفين أنهم بعد استلام مبلغ وقدره مائة الف ريال تنفيدا للقرار توقفت الإجراءات وظل القرار حبيس الإدراج .

وأضاف العقيد ناجي علي محمد وهو من الذين أُحيلوا للتقاعد قسراً بالقول :"نحن نعرف كقانونيين أن أي قرار يصدر يلغي القرار الذي قبله، ونحن بموجب الالتزام بالقرار الجديد الذي قضى بإلغاء قرار إحالتنا للتقاعد والعمل بالقرار الجديد رقم (14) لعام 2014م".بشان تسوية المتقاعدين ومنحهم الاستراتيجية الخاصة بهم".

ووجه العقيد ناجي نداء إلى مسئول شؤون الضباط بوزارة الداخلية قائلا :"على مسؤول شؤن الضباط بوزارة الداخلية العمل بموجب قرار رئيس الجمهورية الجديد المذكور اعلاه لان القانون الجديد يلغي القانون الذي قبله حيث اشار القرار الصادر من رئيس الجمهورية  بالعمل بهذا القرار من حين صدوره وينشر بالجريدة الرسمية والان مضى على صدور القرار عامين كاملين ولم يرى النور ولازال حبيس الادراج".

وناشد المتقاعدين الاخ/الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة التوجيه بتنفيذ قراراته التي اصدرها بموجب توجيهات لجنة معالجة قضايا الموظفين المدنيين والعسكرين بالمحافظات الجنوبية بموجب القرار رقم 2 لعام 2013م ، مضيفين بالقول :"لقد تعبنا من المتابعة ولم نلقى اذان صاغية لمطالبنا هذه مطالبين من رئيس لجنة صرف المرتبات التفهم لقضيتنا وضمنا الى كشف المرتبات".


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تعليقات القراء
236328
[1] المسرحين قصرن بدون روتب. من عام 208 واكثر
الخميس 22 ديسمبر 2016
محمد قايد صالح شايف الضالعي | الضالع
المسرحون الجنوبيون لـ #هادي : ما مصير تعويضاتنا البالغة 350 مليون دولار7:4 طالب المسرحون الجنوبيين في مناشده الرئيس عبدربه منصور هادي، بكشف مصير تعويضاتهم البالغة 350 مليون دولار المقدمة من دولة قطر. وقدمت قطر مبلغ 350 مليون دولار، نهاية العام 2013م، لدعم برنامج تعويض المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية. وابعد الالاف الكوادر الجنوبية من وظائفهم منذ حرب صيف عام 1994م، متسائلين : ما هو مصير منحة قطر المقدرة بمبلغ 350 مليون دولار التي لم تصرف منذ ذلك الحين؟. وصدر قرار رئاسي وقرار مجلس الوزراء في 28/8/2013 نص على عودة الالاف الكوادر الجنوبية من المبعدين والمنقطعين إلى وظائفهم فوراً في السلك العسكري والأمني والمدني ، وبحسب القرار تُصرَف كل المستحقات القانونية ويتم تعويضهم أيضاً وضم الخدمة وتسوية وضعهم الوظيفي ولكن لم ينفذ حتى الان. ولم تصرف روتبهم حتى هذه الشهر مع زملاهم وفي الاخير نقل لعبد ربه اعطي معاش المنقطعين او المسرحين قبل ميقع الفاس في الراس. مثل محدث اول المطالب في 2007 في الجنوب حتى وصلت الى ميحمل عقبهى

236328
[2] المعديين المدنين والعسكريين
الخميس 22 ديسمبر 2016
سامر عدن | عدن
للاسف عم عبدره اصبح لايرى لايسمع لايتكلم عندما يطرح موضوع المبعديين المدنين والعسكريين الدين عانو كتيرا من بعد 94 ومع تقديرنا لكل جهوده السابقه واهتمامه في انجاز موضوعنا قبل الانقلاب عليه في صنعاء وكان متابع الموضوع بقوه مع لجنة المبعديين ويحتهم بالسرعه وانجازه سريعا الا ان معارضة صالح وعلي محسن وكتيرون كانت تعقد امورنا والان الاجواء مناسبه جدا مع تقديرنا للمشاغل الاخرى الكبيره له الا ان عم عبدربه لم يعد مهتم اطلاقا بالموضوع لهدا نطالب سريعا بفتح موضوع المبعديين الجنوبيين وانجازه حتى بخطوط عريضه للجميع والتي تجاهلته كل الجهات الحكوميه وللاسف موخرا لم يدكر لا من قريب ولا بعيد مع العلم ان من فتح وتبناء هدا الموضوع الرئيس عم عبدربه من سابق فموضوعنا له سنوات ولم يحل وزاد الطين بله ان اللجنه الخاصه بالمبعديين توقف نشاطها مند الحرب 2015 لهدا نكرر ان يفتح الموضوع من قبل رئيس الجمهوريه وخاصه انه يخص اكتر من 150000 موظف وعامل وعسكري جنوبي غالبيتهم من عدن وقد ظلمنا بسبب عفاش الدي كان له هدف من تصفية العماله الجنوبيه وطرد الشباب من اعمالهم نهائيا وهم ثابتين بعملهم ولا يجوز فصلهم وفقا لقانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيديه الا انه فصلهم ورمى بهم للشارع متعمد ليستقطبهم بعدها في الاالتحاق بالتنظيمات الجهاديه داعش والقاعده وبيع المخدرات واسس عفاش لدالك صندوق الخدمه المدنيه صنعاء وعدن فقط لاجرءاات فصل الجنوبيين سريعا وبقية المحافظات لا واكرر لتصفية كل موظفي وعساكر وعمال الجنوب فقط واسس لهدا الصندوق قانون مخالف لكل الانظمه والقوانين السابقه وكما قلت قانونه هدا يهدف فقط الى فصل العماله الجنوبيه مع العسكريين والدي للاسف مازال يعمل حتى اليوم في عدن داخل الخدمه المدنيه ولم تتخد الاجراءاات بانهائه وجميعنا نعاني من هدا الظلم حتى اليوم وقرارات موتمر مجلس الحوار الوطني في صنعاء واضحه وهي عودتنا للعمل سريعا وكدا قرارات رئيس الجمهوريه المدكوره اعلاه في الموضوع مع منحنا كل حقوقنا الوظيفيه والماليه نامل منك عدم التجاهل عم عبدربه وخاصه وانت واحد منا نحن مواطني عدن المتظررين من حكم جن وشياطين صنعاء وشكرا



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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